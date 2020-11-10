Севастополь, , 16:45 — REGNUM Директор УК «Центр» в Севастополе уволен из-за многочисленных жалоб на отсутствие тепла в домах, обслуживаемых компанией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города 10 ноября.

Так же, как сообщил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров, сегодня, 10 ноября, будет принято кадровое решение в отношении начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса, отвечавшего за взаимодействие с управляющими компаниями.

«Сегодня мы пообщались с жителями нескольких домов, которые ранее жаловались на проблемы с отоплением. Сейчас в квартирах у людей тепло, но выяснилось, что с момента подачи тепла от котельной на дом, до квартир не доходило тепло по несколько суток. Это все говорит о том, что работа УК «Центр» — плохая. И это не единичные жалобы на работу УК «Центр» на старте отопительного сезона», — уточнил Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Севастополе стартовал 30 октября. Однако и через неделю после старта отопительного сезона жители города жаловались на холодные батареи и полное отсутствие реакции со стороны управляющих компаний.

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