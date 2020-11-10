Ярославль, , 16:41 — REGNUM Жителям дома на улице Батова в Ярославле, пострадавшего от взрыва бытового газа, оплатят расходы на переезд и подбор съёмного жилья. Проект решения об этом в муниципалитета внесла мэрия города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жильцы пострадавшего дома в гостинице City-yaroslavl.ru

Каждая семья получит единовременную материальную помощь в размере пяти тысяч рублей на переезд и фактически расходы на подбор съёмного жилья. При этом стоимость услуг риелторов не должна превышать 8476 рублей для однокомнатной квартиры, 11 857 рублей для двухкомнатной и 14 483 рубля для трехкомнатной.

10 ноября проект решения поддержала комиссия муниципалитета по социальной политике. После этого его рассмотрит сам муниципалитет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, часть жителей пострадавшего дома до сих пор не желает покидать гостиницу, где они могли бесплатно жить и питаться. Городские власти оплачивают съемное жильё.

Общая сумма расходов бюджета Ярославля на услуги по подбору новых квартир и переезду составит 1 млн 884 тысячи рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти планируют расселить дом на средства федерального бюджета.

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