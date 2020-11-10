Подгорица, , 16:33 — REGNUM Шесть лидеров стран Западных Балкан (Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово) приняли 10 ноября на саммите в Софии план создания Общего регионального рынка .

Саммит в Болгарии проходит в рамках Берлинского процесса. Президент Черногории Мило Джуканович принимает участие в саммите по приглашению сопредседателей премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева.

Центральноевропейская зона свободной торговли (CEFTA) будет напрямую реализовывать ключевые мероприятия этого плана, которые должны быть реализованы к концу 2024 года.

Этот амбициозный план состоит из мероприятий, разделенных на четыре основные региональные области — торговля (свободный поток товаров, услуг, капитала и людей), инвестиции (для приведения инвестиционной политики в соответствие со стандартами ЕС и передовой международной практикой и продвижения региона среди иностранных и межрегиональных инвесторов, цифровой (для интеграции Западных Балкан в общеевропейский цифровой рынок) и промышленности и инноваций (для трансформации промышленных секторов, формирования цепочек добавленной стоимости и их подготовки к текущим настоящим и будущим вызовам).