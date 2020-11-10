Воронеж, , 16:20 — REGNUM Строительство нового терминала аэровокзала международного аэропорта «Воронеж» имени Петра I планируется начать летом 2021 года, старое, действующее сегодня здание аэровокзала в перспективе может быть снесено. Макет будущего аэровокзала губернатору Александру Гусеву представили 10 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

На данный момент ведётся проектирование, также предстоит расчистка пятна застройки от объектов и коммуникаций. Параллельно со строительством аэровокзала будут вестись работы по удлинению на 200 метров взлетно-посадочной полосы. В 2020 году на эти цели из федерального бюджета выделено 100 млн рублей, на 2021 год в рамках федеральной адресной инвестиционной программы запланировано выделение еще 500 млн рублей.

Новый единый пассажирский комплекс будет возводиться в две очереди, общая площадь его составит 19 тысяч квадратных метров. Ввод первой очереди, трехэтажного терминала с двумя телетрапами, позволит обслуживать около 1,5 миллиона пассажиров в год. После ввода второй очереди пассажиропоток может быть увеличен до 2 млн. В два раза планируется расширить привокзальную площадь, оборудовать 500 парковочных мест, остановки для автобусов из других регионов и маршруток.

Действующее здание аэровокзала будет работать в период строительства, в перспективе оно может быть снесено.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года компания «Новапорт» приобрела Воронежский аэропорт. В компании заявили о планируемых инвестициях в пять миллиардов рублей в строительство нового пассажирского терминала и почтового хаба. В январе 2020 года генеральный директор аэропорта Роман Фроленко заявил о планах сдать новый терминал аэропорта к 2022 году, начало строительства тогда анонсировалось на конец 2020 — начало 2021 года.

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