Подгорица, , 16:14 — REGNUM Черногорские отельеры получили только 10 процентов прошлогодних доходов за, более 90 процентов всех компаний зарегистрировали снижение выручки, и примерно у 60 процентов компаний из них доход упал на 40−60 процентов. Это предварительные данные опроса, проведенного Союзом работодателей Черногории.

Также сообщается, что с начала года потеряли постоянную работу около 7 тысяч человек, а половина всех компаний страны заблокировали свои счета.

Эксперты полагают, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, что может пойти речь и о массовом закрытии компаний.