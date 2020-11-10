Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль успокоился к середине дня 10 ноября. Минувшим торговым днем валютная секция оказалась в зоне ралли, большей частью вследствие рыночных эмоций, которые уже сегодня не получили продолжения, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 76,41 руб. и может закрепиться в коридоре 76,25−77,00 руб.

Евро балансирует около 90,11 руб. и сохраняется в пределах 90−93 руб., чуть сдвигая нижнюю его границу.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что продолжение укрепления рубля под большим вопросом. Нефть не растет выше $43, а вся ее «болтанка» последнего времени в большей степени эмоциональна.

С фундаментальной позиции рубль также остается без опоры, и когда рыночная пыль уляжется, а на это потребуется еще какое-то время, курсы стабилизируются выше», — считает эксперт.

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