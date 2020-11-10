Рим, , 15:50 — REGNUM По данным за сентябрь 2020 года, объем производства промышленной продукции в Италии снизился на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом (сентябрем) 2019 года, сообщили во вторник, 10 ноября, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с августом 2020 года выпуск продукции сократился на 5,6%.

Объем производства рос в течение трех летних месяцев за счет эффекта «низкой базы» (из-за весеннего общенационального карантина), в сентябре начался обратный процесс — ужесточение ограничений и снижение объемов производства.