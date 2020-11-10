Москва, , 15:47 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина подписали обновленное соглашение о сотрудничестве, сообщается 10 ноября на сайте регулятора.

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Необходимость нового соглашения вызвана тем, что с момента подписания в 2006 году прошлого документа изменились полномочия Банка России, он стал мегарегулятором. А Счетная палата в 2018 году приняла новую Стратегию развития на 2018−2024 гг.

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Планируется, что обновленное соглашение выведет ЦБ и СП РФ на новый уровень взаимодействия, в частности, усилит информационное взаимодействие и повысит прозрачность деятельности двух ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года аудиторы Счётной палаты РФ пришли к выводу, что Центробанк не сумел добиться ожидаемых результатов.

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