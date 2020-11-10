Минск, , 15:45 — REGNUM Временную приостановку выработки электроэнергии БелАЭС подтвердили представители минэнерго Белоруссии, указав, что такая приостановка предусмотрена программой этапа «Энергетический пуск». Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго» со ссылкой на министерство энергетики республики.

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«Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск», — говорится сообщении в Telegram-канале «Белэнерго».

Также в нем указывается, что на этом этапе данной программы предусмотрены «режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время».

Кроме того, подчеркивается, что все технологические системы на энергоблоке продолжают функционировать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белорусская АЭС временно прекратила генерацию электроэнергии.

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