Уфа, , 16:15 — REGNUM 47 тысяч вакантных рабочих мест предлагают работодатели в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, с начала текущего года уровень регистрируемой безработицы в регионе увеличился на 5,48% и составил 6,42%.

На начало ноября в Башкирии количество безработных граждан составляет 121,6 тысячи человек. При этом порядка 30% (свыше 39 тысяч человек) являются жителями Уфы.

Сообщается, что на текущий момент работодатели заявили порядка 47 тысяч вакансий. Из них 70% (32 958 вакансий) — по рабочим специальностям.

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