Москва, , 15:34 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об увеличении ставки НДФЛ в отношении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей в год, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Такие доходы будут подлежать налогообложению по налоговой ставке в размере 650 тыс. рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей.

Законопроект был доработан ко второму чтению. Для отдельных видов доходов физических лиц сохраняются действующие налоговые ставки. Так, для доходов физических лиц — налоговых резидентов РФ от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, по доходам в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также по подлежащим налогообложению доходам, полученным такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению, налоговая ставка предусматривается в размере 13%.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, «это справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно, поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%».

Налоговый агент освобождается от ответственности за неисполнение обязанности по удержанию или перечислению сумм НДФЛ, подлежащих исчислению и удержанию налоговыми агентами по указанной выше повышенной налоговой ставке за отчетный период первый квартал 2021 года, а также от уплаты соответствующих сумм пеней, в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года.

Положения Налогового кодекса РФ об уплате налога за счет средств налогового агента при доначислении (взыскании) сумм НДФЛ, подлежащих исчислению и удержанию налоговым агентом по указанной выше повышенной налоговой ставке за отчетный период первый квартал 2021 года не применяются в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин рассчитывает на понимание введения прогрессивной ставки НДФЛ