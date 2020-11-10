Карачевский район, Брянская область, , 15:32 — REGNUM Новый инвестиционный проект по строительству роботизированного комплекса для содержания стада на 2,4 тысячи голов реализуется в Карачевском районе Брянской области. На ферме производят молоко высшего сорта, которое затем идёт на переработку для детского питания, сообщили 10 ноября в пресс-службе правительства региона.

ОАО «Железнодорожник» в Карачевском районе до 2013 года находилось на стадии банкротства. Сейчас предприятие входит в холдинг «Ам-Ам», чей головной производитель «Брянский гормолзавод» занимает третье место в России по производству жидких молочных продуктов для детей раннего возраста. На базе ОАО строится роботизированный комплекс на 2,4 тысячи коров — уже готовы шесть ферм на 1,85 тысячи стойловых мест, два сенохранилища, шесть силосных ям. На предприятии обустроены выгульные площадки, запущена в эксплуатацию первая очередь солнечной электростанции общей мощностью 300 кВт/час, установлено автоматическое управление для климата и поилок. На фермах представлен полный технологический цикл производства, доярки обслуживают до 100 голов, средняя зарплатах 50 — 60 тысяч рублей. Для сотрудников приобрели 16 полностью готовых квартир, оборудованных бытовой техникой, которые через несколько лет перейдут в собственность работников, также выделяются беспроцентные ссуды на строительство частных домов.

К концу 2021 года на комплексе планируют полностью обеспечивать сырьём Брянский гормолзавод — это порядка 1,2 тысячи тонн ежемесячно.