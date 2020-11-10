Ташкент, , 15:22 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года персональные компьютеры были установлены в 56 домашних хозяйствах из 100. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

В ведомстве уточнили, что в 2010 году этот показатель составлял всего 12 штук на 100 домохозяйств, а в 2015-ом — 47 штук.

Ранее в Госкомстате Узбекистана выявили, что на каждые 100 семей приходится 160 телевизоров, 282 телефона и 47 легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—июня 2020 года общий совокупный доход населения Узбекистана достиг 176 трлн суомв ($17,2 млрд по курсу на 25 июля). Реальный доход на душу населения сократился на 0,4%.

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