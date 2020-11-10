Тегеран, , 15:17 — REGNUM Транспортный коридор Север — Юг вскоре станет реальностью после завершения строительства железной дороги в Иране, сообщил 10 ноября президент Ирана Хасан Роухани на заседании глав государств-участников ШОС.

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«Я рад сообщить, что вскоре, после завершения строительства железнодорожной линии коридор Север — Юг станет реальностью и создаст огромные возможности для транзитных перевозок», — сказал он.

Роухани добавил, что также ведётся строительство дороги с севера страны до порта в Персидском заливе, что создаст дополнительные транзитные возможности для России.

Коридор Север — Юг должен связать Индию и Западную Европу через Иран и Россию.