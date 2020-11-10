Бишкек, , 15:01 — REGNUM За последний месяц баранина в Киргизии выросло в цене в среднем на 2,5% или более чем на 9 сомов (8 рублей) за килограмм. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

Так, если в начале октября текущего года средняя цена баранины составила 375 сомов (345 рублей), то в конце октября она увеличилась до 384 сомов (354 рубля).

Наиболее высокая цена на баранину сложилась в городе Кара-Суу в Ошской области — 450 сомов (414 рублей), в Джалал-Абаде — 427 сомов (393 рубля) и в Оше — 425 сомов (391 рубль).

В столице Киргизии такое мясо стоило в среднем около 384 сомов (353 рубля) за килограмм.

Еще сильнее за месяц в Киргизии выросло в цене мясо говядины — в среднем на 5,9% или на 22 сома (20 рублей) за килограмм.

В начале октября текущего года средняя цена говядины складывалась на уровне 378 сомов (348 рублей), а в конце октября увеличилась до 400 сомов (369 рублей).

Самое дорогое мясо оказалось в Джалал-Абаде и в Кара-Суу — 430 сомов (396 рублей), в Оше — 420 сомов (387 рублей), в столице республики — 405 сомов (373 рубля) и в Таласе — 402 сома (370 рублей).