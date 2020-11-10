Москва, 10 ноября 2020, 14:37 — REGNUM В связи со сложившейся ситуацией в 2020 году в мировой экономике, включая и российский рынок, бизнес не ждёт в ближайшем будущем какого-либо оживления на рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Как сообщало ИА REGNUM, оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 11 лет. Таковы данные опроса консалтинговой компанией IHS Markit.
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