Москва, , 14:37 — REGNUM В связи со сложившейся ситуацией в 2020 году в мировой экономике, включая и российский рынок, бизнес не ждёт в ближайшем будущем какого-либо оживления на рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«В случае второй волны, которая уже накрывает постепенно Европу, США, Китай, Россию, компаниям так или иначе вновь придётся терпеть убытки.

Это произойдёт в связи с закрытием большей части сектора услуг, производства и т. д.

Потребительский спрос заметно снизился и продолжает снижаться, население теряет работу.

В этой связи оптимизма искать бизнесу просто негде, а возможный рост можно ожидать только в случае применения вакцины и снятия всех ограничительных мер», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 11 лет. Таковы данные опроса консалтинговой компанией IHS Markit.

Читайте также: Эксперт назвал главную причину падения оптимизма российского бизнеса