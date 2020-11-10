Москва, , 14:24 — REGNUM Цифры снижение оптимизма российского бизнеса достаточно ожидаемы, так как ситуация с пандемией крронавируса быстро ухудшается, а в вакцину верят далеко не все, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Плюс понятно, что за день привить все население России невозможно. Бизнес опасается нового локдауна, уходит в тень, начинает рассчитываться рублевым и долларовым кэшем.

Но есть и второй фактор — девальвация рубля. С начала года рубль обесценился на 25% к доллару и 30% к евро, став третьей худшей валютой развивающихся рынков, после турецкой лиры и бразильского реала.

Бизнес опасается роста издержек, планирует повышения цен. На ситуацию также давит риск новых санкций со стороны США. Естественно, что оптимизм делового сообщества падает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным IHS Markit, на фоне роста заражений коронавирусом настроения бизнеса в России ухудшились: индекс оптимизма компаний с июня 2020 года рухнул на 14 п. п.

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