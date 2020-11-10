Москва, , 14:16 — REGNUM Как гласит древняя мудрость: «Самая густая тьма — перед рассветом». Настроения бизнесменов — это индикатор того, что экономика созревает для переформатирования, которое является обязательным элементом для выхода из кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«К сожалению, рыночная экономика не может перестраиваться планово, заблаговременно концентрируя ресурсы на тех направлениях, которые имеют наибольшие перспективы.

Для того, чтобы она сделала рывок, необходимы рост безработицы, закрытие тех бизнесов, которые перенасытили свои ниши, освобождение капиталов — в том числе и помещений, которые занимают сейчас обреченные предприятия.

Когда работники будут согласны на любую работу за любые деньги, в том числе и на овладение новыми специальностями, когда банки будут судорожно искать, во что бы инвестировать, чтобы получить хоть какой-то доход, когда арендодатели будут готовы сдавать площади чуть ли не по цене их обслуживания, появится возможность для нового цикла роста.

Сегодняшняя ситуация не внутрироссийская — кризис назревал давно и во всем мире, но ведущие центробанки всячески пытались его оттянуть, заливая рынки дешевой ликвидностью.

В свою очередь, и власти стран развитых и развивающихся экономик всячески пытались смягчить и оттянуть наступление коллапса, снижая налоги, поддерживая спрос социальными выплатами и льготами.

Пандемия коронавируса, пробившая эти плотины, дает нам всем шансы на то, что разрешение кризиса всё-таки произойдет в ближайшем будущем. До этого, правда, настроения бизнеса еще обновят минимумы на долгие годы вперед», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным IHS Markit, на фоне роста заражений коронавирусом настроения бизнеса в России ухудшились.

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