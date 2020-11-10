Москва, , 14:17 — REGNUM С 2021 по 2023 год на систему видеонаблюдения в Москве планируется потратить около 28,5 млрд рублей. Об этом 10 ноября заявил заместитель главы департамента финансов столицы Павел Дитятев на заседании комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Слежка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующие расходы заложены в проекте бюджета города на 2021 год и плановый период, который рассматривают на заседании комиссии. Также в документе предусмотрены расходы в размере 20 млрд рублей на развитие городской сети Wi-Fi и на доступ учреждений в интернет.

«На систему видеонаблюдения на трехлетку предусмотрено 28,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 9,3 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить функционирование 176 тысяч камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных», — сказал Дитятев.

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