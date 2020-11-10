Нижний Новгород, , 14:12 — REGNUM Работающие на территории Нижегородской области производители подтвердили качество 503 наименований продукции на соответствие национальным стандартам, что позволило региону вошло в ТОП-5 проекта Росстандарта «Национальная система сертификации».

Также в него смогли попасть Оренбургская область — 425 наименований товаров, Татария — 372, Свердловская область — 231 и Мордовия — 139.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область является одним из лидеров проекта — на ее долю приходится 17% от общего числа прошедших сертификацию наименований продукции.

«Это свидетельство того, насколько ответственно наши производители относятся к качеству своей продукции. Национальная система сертификации позволяет покупателям быть уверенными при выборе товара, ориентироваться на объективные данные, полученные в результате лабораторных исследований», — подчеркнул он.