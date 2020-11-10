Владикавказ, , 14:04 — REGNUM В Северной Осетии проводятся масштабные работы на Транскавказской магистрали. Дорожники защищают трассу подпорными стенами на лавиноопасном участке федеральной автодороги, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

Работы ведутся у границы с Южной Осетией, на 90-м километре Траснкама. За семь месяцев 2020 года уже построена подпорная стена из более 350 буронабивных свай, выполнены работы по заполнению щебнем металлических гофроячеек, высота которых составляет от двух до семи метров. После этого сооружение закрыли оцинкованными стенами. Общая длина конструкции составила почти 270 м.

Дорожники обещают, что в марте 2021 года движение по Транскаму будет организовано по объездному пути. Основанием временной дороги послужат более 500 свай, которые впоследствии станут служить усилителями грунта.

«Согласно госконтракту, современную и безопасную галерею протяженностью более 800 м и высотой 4,5 м введут в эксплуатацию в декабре 2022 года», — сообщили в пресс-службе Упрдора «Кавказ».

Напомним, Транскавказская магистраль является единственной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Ежедневно по ней проезжает более 8 тыс. автомобилей.