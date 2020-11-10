Париж, , 13:59 — REGNUM Министерство экономики и финансов Франции подтвердило готовность правительства страны выделить 1,5 миллиардов евро на проведение вакцинации от вируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Le Figaro.

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Заместитель министра экономики и финансов Франции Оливье Дюссо, ответственный за исполнение государственного бюджета, заявил, что в годовой бюджет страны были заложены 1,5 миллиарда евро, которые позволят покрыть покупку примерно 35 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Напомним, что, согласно оценке французского Национального института статистики и экономических исследований, население Франции составляло 66,9 миллионов человек в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября индекс Парижской фондовой биржи, известной как Euronext Paris, достиг самого высокого значения с марта 2020 года после того, как немецкая и американская компании Pfizer и BionTech объявили об успешных испытаниях вакцины против коронавируса.

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