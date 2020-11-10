Москва, , 13:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил обсудить на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) меры по смягчению последствий пандемии коронавируса для экономики стран-участниц.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин и председательство России в ШОС — трансляция»

«Нам важно наметить планы сотрудничества на перспективу, в том числе обсудить дальнейшее совместную работу, дальнейшие шаги по противодействию пандемии», — сказал Путин, открывая саммит ШОС.

Сегодня, 10 ноября, Владимир Путин проводит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан.