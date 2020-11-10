Москва, , 14:06 — REGNUM От самоизоляции пострадало 80% всех отраслей экономики столицы. Об этом 10 ноября заявила уполномоченная по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева на заседании комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В наиболее пострадавших отраслях в Москве работает до 1 млн человек, отметила уполномоченная.

«Отрасль красоты сократилась на 35%. По фитнес-отрасли после снятия ограничений в начале лета не открылось около 20% фитнес-клубов», — сказала Минеева.