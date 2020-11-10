п. Бабынино, , 13:34 — REGNUM В Калужской области судебные приставы по поручению коллег из Москвы арестовали самолет, принадлежащий гражданину, который задолжал физическим и юридическим лицам более 6,2 млн рублей. Об этом 10 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

В Калужской области приставы арестовали самолет Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

В одном из отделений судебных приставов ГУ ФССП России по г. Москве на принудительном исполнении находится решение, в соответствии с которым должник обязан выплатить физическим и юридическим лицам более шести миллионов рублей задолженностей. В ходе исполнительного производства столичные судебные приставы установили, что в собственности неплательщика имеется заложенное имущество и в частности, самолет марки «УТСЛ-29». Сейчас он находится на аэродроме Орешково в Бабынинском районе Калужской области.

В целях исполнения требований исполнительного документа судебным приставам Бабынинского районного отделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области было поручено арестовать самолет. Если в ближайшее время должник не начнет платить по счетам, то самолет будет передан на торги, а вырученные средства от продажи летательного аппарата пойдут на погашение долгов.

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