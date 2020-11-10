Уфа, , 13:22 — REGNUM В Японии заинтересовались съедобными ложками из Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета по внешнеэкономическим связям региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, руководство Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) ознакомилось с продукцией пяти компаний-производителей Башкирии. В ходе видеоконференции были представлены мед, кальцинированная сода, ремесленный шоколад, огнестойкие полипропиленовые трубы и съедобные ложки.

Отмечается, что большой интерес вызвали именно съедобные ложки, поскольку являются необычным продуктом, к тому же очень экологичным. Предприятие «Съедобные ложки» делает их из сладкого или пряного теста. Ложки производят также без животных жиров, сахара и глютена.

Сообщается, что съедобные ложки уменьшают использование пластика, который загрязняет природу, к тому же являются дополнением к блюдам. При этом могут использоваться как сувенир.

По словам заместителя генерального директора НИИ экономики России и ННГ, Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Такафуми Накаи, этот необычный продукт может понравиться многим японцам, ведь в стране очень популярно веганство и экотематика.

По словам председателя госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Маргариты Болычевой, Башкирия готова принимать от японских партеров заказы на пилотные партии товаров, которые произведены в республике.