Москва, , 13:10 — REGNUM Нефть марки Brent буквально за два дня вернулась в район верхней границе диапазона $36−44 за баррель. Сегодня, 10 ноября нефть торгуется на отметке $42,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Резкий подъем был обусловлен обвалом доллара США на фоне победы Джо Байдена, как правильно подметили в Reuters, который был объявлен победителем выборов 3 ноября американскими телевизионными каналами.

Сегодня оптимизм на сырьевых рынках обусловлен новость по предварительным результатам третьей фазы тестирования вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech и Pfizer.

Инвесторы восприняли новость, как сигнал к тому, что непростую ситуацию с коронавирусом удастся переломить, а значит мировая экономика продолжит восстановление, а это позитивно отразится на спросе на сырье, в частности на нефть.

Сегодня также инвесторы ожидают выход краткосрочного прогноза ситуации на рынке энергоносителей от EIA, а ночью данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

В целом Brent сегодня может продолжить продвигаться ближе к $44 за баррель. Однако по мере приближения к этому уровню вероятность локальной коррекции будет нарастать», — считает эксперт.

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