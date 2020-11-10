Москва, , 13:23 — REGNUM Количество обращений от столичных предпринимателей с начала 2020 года увеличилось в пять раз. Об этом 10 ноября заявила уполномоченная по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева на заседании комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу обрисовать ситуацию. Объём обращений от бизнеса вырос в пять раз. Поступает много письменных и устных обращений», — сказала Минеева.

Причём столичные предприниматели жалуются не только на финансовые, но и на бюрократические проблемы.

«Какие же узкие места для бизнеса в период после пандемии. Это обращение за дополнительными заемными средствами с предоставлением ложной информации. Заемщику в таком случае может грозить наказание за мошенничество в сфере кредитования. Разбираемся с этим», — заявила Минеева.

Также для предпринимателей вырос риск быть наказанным за невыплату зарплат и уклонение от налогов. При процедуре банкротства у них есть высокая опасность привлечения к ответственности за преднамеренное банкротство, посетовала Минеева.

«Несмотря на мораторий по проверкам мы видим рост уголовных дел. В итоге предприниматели неправильно увольняют сотрудников или переводят их на удалёнку», — сказала уполномоченная по защите прав предпринимателей в столице.

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