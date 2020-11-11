Чебоксары, , 06:02 — REGNUM В Чувашии прожиточный минимум пенсионера предлагают увеличить на 0,9%. Соответствующий проект закона вынесен на обсуждение республиканского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минтруд разработал законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год». По расчётам министерства, по сравнению с 2020 годом данный показатель предлагается увеличить в 2021 году на 0,9% — до 8 024 рублей. В абсолютном выражении рост составит 71 рубль.

При расчёте использовались данные величины прожиточного минимума пенсионера за I и II кварталы, а также в целом по году, исходя из базового варианта проекта прогноза социально-экономического развития России.

Прожиточный минимум пенсионера устанавливается для определения социальной доплаты к пенсии.

Читайте развитие сюжета: Прожиточный минимум пенсионера в Чувашии увеличится