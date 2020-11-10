Москва, , 13:05 — REGNUM На валютной секции Московской биржи рубль 9 ноября уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, в частности пара доллар/рубль обновила локальный минимум 76,01, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Теперь котировкам открыта дорога к отметке 74,6. Этот уровень будет последним рубежам на пути к целевому диапазону 72−74. Сегодня, 10 ноября, с утра валютная пара доллар/рубль локально корректируется. Потенциальный уровень коррекции — 77.

Важным фактором, который обеспечивает рост сегодня, стала новость по предварительным результатам третьей фазы тестирования вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech и Pfizer.

Инвесторы отметили данную новость, как сигнал к тому, что короновирус в перспективе возможно победить, а значит мировая экономика продолжит восстановление, а это позитив для рискованных активов.

Кроме того, рубль сегодня поддерживает растущая нефть. Brent вернулась к верхней границе широкого диапазона $36−44 за баррель. Это произошло за счет резкого обвала доллара США, а также на фоне перспектив вывода на рынок новых вакцин.

В течение дня котировки нефти сегодня может поддержать краткосрочный прогноз ситуации на рынке энергоносителей от EIA», — пояснил эксперт.

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