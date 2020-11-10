Москва, , 13:05 — REGNUM До 40% столичных гостиниц может быть закрыто к концу 2020 года. Об этом 10 ноября заявила уполномоченная по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева на заседании комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в гостиничной индустрии в марте падение составило около 90%.

«Ближе к концу 2020 года средняя загрузка гостиниц составляет 35%. Хотя обычно этот показатель составляет около 65%. Есть риск, что к концу года закроется до 40% гостиниц. Это по мнению экспертов», — сказал Минеева.

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