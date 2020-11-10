Москва, , 12:55 — REGNUM Мировая экономика переживает самый жестокий кризис с 2008—2009 годов. Однако ситуация выглядит намного хуже. Ранее причиной падения являлись фундаментальные факторы, связанные с цикличностью развития мировой экономики. Сейчас же мы имеем дело с чем-то, что лежит за пределами чисто хозяйственных процессов, заявил корреспондент ИА REGNUM у преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Российский бизнес переживает трудные времена вместе со всеми. Период самоизоляции и существующие на данный момент ограничения, связанные с объективной необходимостью борьбы с эпидемией коронавируса, диктуют очень жесткие «правила игры». Некоторые направления, такие как: туризм, гостиничный бизнес и сфера развлечений уже никогда не будут функционировать в прежнем виде.

Другие отрасли, в частности торговля и производство, приспосабливаются в новой реальности, но сталкиваются с небывалым за последние годы падением покупательной способности населения и нарушением привычных экономических связей.

Прежде всего, страдает малый и средний бизнес. Именно он, наряду с простыми гражданами, является основным источником негативного восприятия будущего. К сожалению, меры, направленные на то, чтобы облегчить бремя кризиса, до сих пор не добавляли оптимизма. Они были необходимы, но носили половинчатый и недостаточно радикальный характер.

Налоговые каникулы были ограничены короткими сроками и, по сути, ничем не помогли предпринимателям. Эта ситуация потребовала продления отсрочки по налогам на следующий год. Все идет к тому, что 2021 также пройдет под знаком налоговых послаблений. В какой-то момент с неизбежностью встанет вопрос о процедуре списания долгов.

Монетарные меры поддержки предпринимателей продемонстрировали свою неэффективность из-за многочисленных административных барьеров.

Не многим лучше настроение и крупного бизнеса. Для кого-то открылись новые возможности (железнодорожные перевозки, фармацевтика, крупные химические предприятия), для кого-то сжались рынки сбыта и ухудшились ценовые параметры реализации (нефтегазовая промышленность, металлургия).

Всем им придется вынести основное налоговое бремя, поскольку других, незаимствованных источников пополнения бюджета просто нет. Изменить настроения бизнеса могут существенные меры поддержки со стороны властей.

Надо отметить, что усилия в этом направлении становятся все более адекватны существующим реалиям, как в стимулировании инвестиций, так и в сфере расширения потребительского спроса. Главное — это надежна на позитивное изменение общей эпидемиологической ситуации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным IHS Markit, на фоне роста заражений коронавирусом настроения бизнеса в России ухудшились: индекс оптимизма компаний с июня 2020 года рухнул на 14 п. п.

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