Чебоксары, , 04:31 — REGNUM В Чувашии планируют увеличить размер прожиточного минимума. В целом прогнозируемый рост составит 0,4%. Соответствующий проект постановления вынесен на обсуждение республиканского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Проектом устанавливается величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения. Согласно документу, в III квартале по сравнению со II кварталом предлагается увеличить данный показатель на 0,4% — до 9804 рублей. В абсолютном выражении рост составит 41 рубль.

Что касается групп населения, то величина прожиточного минимума для трудоспособного населения вырастает на 0,5% (или на 53 рублей), составив 10 414 рублей. Для пенсионеров показатель планируется установить с ростом на 0,2% (или на 12 рублей) — на уровне 7951 рубля, для детей увеличение составит 0,3% (или на 32 рубля) и достигнет 9883 рублей.

По данным министерства труда, увеличение обусловлено ростом расходов на непродовольственные товары и услуги, в то время как траты на продукты питания сократились.

Напомним, величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально и влияет на установление социальных доплат.