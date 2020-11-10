Москва, , 12:44 — REGNUM Соглашение ОПЕК+ — это главная неудача и главное достижение главы Минэнерго РФ Александра Новака. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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«Главное достижение и главная неудача Новака — это соглашение ОПЕК+. В тот момент, когда это соглашение было заключено, оно было спасением. Но соглашение заключили неряшливо. Так бывает всегда, когда что-то нужно сделать очень быстро. В результате мы стали ограничивать не экспорт нефти, а ее добычу, — сказал Делягин. — И если для стран Персидского залива разница между добычей и экспортом пренебрежимо мала, то для нас эта разница очень существенна. И поэтому ограничение добычи на 10% означает кратно большее сокращение экспорта. В результате соглашение ОПЕК+ оказалось за наш счет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин оценил перспективы работы Новака на посту вице-премьера.

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