Москва, , 12:41 — REGNUM Работа нынешнего главы Минэнерго Александра Новака на посту вице-премьера будет затруднена. Об этом 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что комитет Госдумы РФ по энергетике поддержал назначение главы Минэнерго РФ Александра Новака на пост заместителя председателя правительства.

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«Посмотрим, каким будет окончательный круг его полномочий, но топливно-энергетический комплекс очень разнообразный, и его действительно должен курировать вице-премьер, — сказал Делягин. — Так было даже в правительстве Кириенко. И это правильный подход. Но при этом, так как Новак не имеет своего министерства, его работа будет достаточно затруднена, потому что баланс интересов сложился без него. И ему придется не столько создавать новый баланс интересов, сколько встраиваться в существующий. Это большая проблема для любого вице-премьера. Тем более что у Новака, очевидно, нет сверхзадачи, и поэтому ему будет тяжело».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Новака на пост вице-премьера.

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