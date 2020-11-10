Душанбе, , 12:23 — REGNUM По состоянию на 1 ноября фермеры Таджикистана собрали 1,28 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Отмечается, что урожай собран с площади 389,5 тыс. га. За отчетный период фермеры собрали 847,4 тыс. тонн пшеницы, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—июля в Таджикистан импортировали 531 тыс. тонн пшеницы, что на 18,9% меньше, чем за семь месяцев 2019 года. Сумма импорта составила $130,4 млн.

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