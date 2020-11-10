Москва, , 12:20 — REGNUM Главная причина падения оптимизма отечественных предпринимателей — неопределенность, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по финансово — правовой безопасности Московского отделения «Опора России» Сергей Елин.

«Пандемия — фактор, с которым в современном мире не сталкивался ни бизнес, ни в целом человечество. Правильного ответа на этот вызов пока не найдено.

В бизнесе накапливается усталость от неопределенности. Горизонты планирования сократились до месяца. Лихорадит валютный рынок.

Контрагенты нарушают сроки оплат, что рождает цепочку неплатежей и усиливает неопределенность.

Оптимизм снижается по причине все той же неопределенности — потребительская активность населения.

Если в период весеннего локдауна была надежда, что через месяц-два все вернется в привычную колею, то сегодня понятно, что ограничения, а с ними и турбулентность экономики, затягиваются.

Конечно, через некоторое время предприниматели адаптируются к новым условиям. Но сегодня адаптации еще нет, а усталость и тревога есть, что и отражает низкий уровень оптимизма», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса консалтинговой компанией IHS Markit, оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 11 лет.

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