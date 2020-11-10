Нью-Дели, , 12:20 — REGNUM Антидемпинговые пошлины на поставки в Индию технического углерода, используемого в резиновых изделиях, из России и Китая будут действовать как минимум до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении налогового департамента министерства финансов страны, пишет Republic India News.

«Антидемпинговые обязательства, ввёденные в соответствии с настоящим уведомлением, действительны до 31 декабря 2020 года», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, впервые антидемпинговые пошлины на поставки в Индию технического углерода из России и Китая были введены в ноябре 2015 года, после того, как Генеральное управление по торговым операциям (DGTR) выявило, что импортные товары наносят ущерб местной промышленности.

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