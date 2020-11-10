Хабаровск, , 12:15 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края 21 декабря 2020 года рассмотрит иск Министерства труда и социальной защиты РФ к правительству Хабаровского края, министерству социальной защиты населения региона и минфину области. Речь идёт о взыскании многомиллионной субсидии, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 29 октября 2020 года, а 2 ноября его принял к производству судья Изосимов. В деле речь идёт «о взыскании субсидии в размере 25 000 000 рублей». Подробности и иные детали дела пока неизвестны. В качестве соответчика в базе указан комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов правительства Хабаровского края, но в определении суда в этом статусе он не фигурирует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ареста Сергея Фургала в июле 2020 года в качестве врио губернатора Хабаровский край возглавил Михаил Дегтярёв. Тем временем в Хабаровске более 90 дней продолжаются акции протеста в поддержку экс-губернатора.