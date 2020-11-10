Москва, , 12:08 — REGNUM В России за девять месяцев 2020 года было выдано 552,8 тыс. автокредитов, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным аналитиков этой организации, сумма автокредита по итогам сентября 2020 года составила 814,3 тыс. рублей, а совокупный портфель автокредитов достиг 855,6 млрд рублей.

Как подчеркнули в «Эквифакс», уровень риска портфеля автокредитов сохраняется на стабильно среднем и приемлемом для данного вида кредитов уровне: уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по автокредитам на конец сентября вырос до 7,46%. Средний срок выдаваемого автокредита по итогам сентября 2020 составляет 51,68 месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в России средняя стоимость легкового авто на вторичном рынке составила 606,2 тыс. рублей.

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