Москва, , 12:00 — REGNUM Россия уже с 1 января 2021 года может повысить экспортную пошлину на подсолнечник. Принципиальное решение о необходимости таких мер было принято накануне, 9 ноября, на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух сотрудников масложировых компаний и федерального чиновника.

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Отмечается, что пошлина на вывоз подсолнечника из России может увеличиться почти в пять раз — с нынешних 6,5%, но не менее €9,75 за тонну, до как минимум 30%.

В Минэкономики РФ сообщили, что повышение пошлины рассматривают как одну из дополнительных мер регулирования экспорта подсолнечника в связи со снижением урожая и ростом цен на семена. Ещё один обсуждаемый вариант — введение разрешительного порядка вывоза семян подсолнечника, отметили в ведомстве.

Собеседник «Коммерсанта» заявил, что минимальное значение нового варианта пошлины ещё будет обсуждаться. Ввести повышенную пошлину предполагается до конца сезона, который завершится 31 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре аналитики центра «Совэкон» сообщили о рекордном росте цен на сырое подсолнечное масло в России. По данным экспертов, за неделю стоимость повысилась в среднем на 6,6% — до 74 175 рублей за тонну. Причиной такого подорожания специалисты назвали новый скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели. Также на 4,66% выросла и стоимость подсолнечника.

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При этом в Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что дефицита подсолнечного масла в России не ожидается. В ведомстве отметили, что объёмов производства этого продукта питания достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта.