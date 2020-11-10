Москва, , 11:54 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский подозревает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует купить месторождение нефти в России на деньги России же, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

«Лукашенко хочет купить месторождение нефти в России. На наши деньги. На какие деньги он покупает? В долгах, как в шелках», — рассуждает Жириновский.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории РФ. Отмечается, что после проработки этот вопрос более детально будет обсуждаться во время ближайших переговоров.