Москва, , 11:28 — REGNUM То, что в России высокий уровень закупок ведомств у единственного поставщика, объясняется в числе прочего тем, что у заказчиков из регионов нехватка квалифицированных кадров и сложная процедура принятия качественных управленческих решений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что, по данным Счетной палаты РФ, уровень закупок ведомств у единственного поставщика в январе-сентябре 2020 года составил 32,4%.

«Работа с единственным поставщиком имеет ряд преимуществ, особенно для заказчиков из регионов, у которых наблюдается нехватка квалифицированных кадров, слабая информационная инфраструктура и сложная процедура принятия качественных управленческих решений, — пояснила Скрыль. — Для устранения рисков проведения некачественного конкурса и нецелевого расходования бюджетных средств работа с единственным поставщиком может быть эффективным вариантом».

Как пояснила Скрыль, единственный поставщик здесь может быть представлен крупной компанией, которая имеет хорошие финансовые показатели для инвестиций в будущий проект, а также обладает большим опытом работы в данной отрасли.

«Столь большая доля закупок через единственного поставщика объясняется сложной экономической ситуацией в экономике. Большинство компаний просто не в состоянии соответствовать требованиям 44-ФЗ. Дальнейший рост показателя участия единственного поставщика сможет привести к злоупотреблениям при расходовании бюджетных средств, отсутствию здоровой конкуренции и завышению цен контрактов», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный бизнес-омбудсмен по закупкам Сергей Габестро заявил, что в России с закупками сложилась правильная ситуация, которая показала быструю реакцию на чрезвычайные условия.

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