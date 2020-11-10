Москва, , 11:20 — REGNUM «Газпром экспорт» направил польской компании PGNiG предложение о повышении с ноября контрактной стоимости газа, сообщили в российской компании.

«Газпром экспорт» 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону ее повышения», — сообщили ТАСС в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» 9 ноября направили польской стороне заявку о пересмотре контрактной цены энергоносителя в сторону увеличения. Речь идёт о договоре купли-продажи российского природного газа, заключенном в сентябре 1996 года.

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