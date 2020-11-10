Майкоп, , 11:11 — REGNUM В Адыгее реализуют пилотный проект по выращиванию фундука в промышленных масштабах. Площадь ореховых садов в республике планируют увеличить до 105 гектаров, сообщила заместитель руководителя управления отраслевого развития администрации Майкопского района Нина Самойлова.

За два года в районе высадили фундук на площади 50 гектаров, пишет ТАСС. По словам чиновницы, до конца текущего года она будет увеличена вдвое за счет посадки саженцев в трех хозяйствах, в одном из которых будет использован для посадки материал сорта «Трапезунд», закупленный в Крыму.

Все занятые в пилотном проекте по выращиванию фундука крестьянско-фермерские хозяйства получат господдержку.

Стоит отметить, что в Адыгее и ранее существовали многочисленные дикие плантации фундука, что говорит о том, что в регионе имеются уникальные условия для его выращивания.