Москва, , 10:59 — REGNUM В конце текущей недели самый мощный в мире российский атомный ледокол «Арктика» в первый раз выйдет в плавание на Северный морской путь. Об этом 10 ноября рассказал глава госкорпорация Росатом Алексей Лихачев, его слова приводит пресс-служба государственного холдинга.

«Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути», — сказал глава Росатома, напомнив, что официально ледокол вступил в строй 21 октября, когда на нем был поднят государственный флаг России.

Также он рассказал, что в сеть 22 октября был включен новый энергоблок на Ленинградской АЭС, который успешно синхронизировали с сетью, после чего он выдал первые киловатты электроэнергии и на сегодняшний день, по словам Лихачева, выработал уже 54 млн кВт/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что Ростехнадзор выдал разрешение на начало этапа опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС.