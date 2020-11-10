Москва, , 10:56 — REGNUM В России снижение курса рубля привело к тому, что подорожали все импортные товары и те товары, в которых есть импортная составляющая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Долгова.

«Наибольшее повышение цен будет связано с курсом национальной валюты, — сказала она. — Снижение курса рубля привело к росту цен на все импортные товары, а также товары, в которых есть импортная составляющая. В оставшиеся месяцы [2020 года] дорожать будут импортные товары и товары, в производстве которых использованы импортные компоненты или сырье».

При этом она подчеркнула, что влияние сезонного фактора и пандемии на ценообразование разделить достаточно трудно.

«Первый сказывается на ценах продовольствия, сельхозпродукции. Пандемия же влияет на рост затрат практически по всем товарам из-за необходимости соблюдать санитарные меры. Причём этот фактор действует как в производстве, так и в торговле», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что обещания американских политиков ввести новые санкции против РФ могут негативно повлиять на курс рубля лишь в среднесрочной перспективе.

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