Москва, , 10:55 — REGNUM Государство должно помочь российскому бизнесу, ориентированному на реальный сектор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

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«К концу года ситуация на российском рынке труда должна начать улучшаться, так как будут сняты ограничения на нахождение на рабочих местах, — сказал Щербаков. — Это повысит экономическую активность и благотворно повлияет на рынок труда. Но вот насколько активно это будет происходить, сказать сложно. За то время, пока люди работают не в полной мере, беднеют и они, и предприятия. Разворачивать новые производственные процессы в реальном секторе не так-то просто, для этого нужны инвестиции, и здесь, конечно, очень помогла бы государственная политика, связанная с облегчением налогового бремени на экономическую активность такого рода».

В свою очередь, заведующая лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова подчеркнула, что осень 2020 года вряд ли будет более тяжелым периодом, чем весна.

«Весной большую роль сыграл элемент неожиданности. О второй же волне говорили сразу, и уже после весны было понятно, что такого масштабного локдауна не будет, даже если будут рекорды по заболеваемости (пока так и есть). Именно локдаун и нерабочие дни сильно ударили по бизнесу, теперь этого стараются не допустить», — заметила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что те ограничения, которые власти РФ вводили весной 2020 года, были излишне жесткими.