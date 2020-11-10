Самара, , 10:52 — REGNUM Снижение количества обращений в службу занятости фиксируется в последние месяцы в Самарской области. Об этом 9 ноября сообщил исполняющий обязанности руководителя регионального Минтруда Ян Талбацкий на совещании в правительстве региона.

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По его словам, в октябре текущего года в областную службу занятости обратилось на 16% меньше граждан, чем в сентябре. Помимо этого, снижаются темпы признания граждан безработными. Так, в октябре этот показатель снизился на 10% в сравнении с сентябрем.

Талбацкий отметил, что в октябре уровень трудоустройства составил порядка 80%, что превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

Отмечается, что увеличивать темпы трудоустройства позволяет наращивание количества вакансий службы занятости: на начало ноября их число составило свыше 36 220. Продолжается работа и по организации временной занятости безработных граждан и сотрудников, которые находятся под риском увольнения.

По словам Талбацкого, согласно данным на 6 ноября на временные рабочие места были устроены 1908 человек. При этом 847 человек были устроены в центры социального обслуживания и районные больницы.

Сообщается, что на начало ноября текущего года уровень безработицы в Самарской области сократился до 3,77%. При этом число безработных составляет 63 545 человек.

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