Ташкент, , 10:47 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года Узбекистан экспортировал 2180 тонн орехов на общую сумму $12,2 млн, сообщили в государственном таможенном комитете республики.

В Киргизию поставляется 32% от общего объема экспорта, в Россию и Белоруссию — по 9%, в Иран — 8%. Кроме того, узбекистанские экспортеры впервые отправили орехи в Венгрию, Корею, Китай, Германию и Швейцарию.

Напомним, по итогам января—сентября 2020 года Узбекистан экспортировал 1088,6 тыс. тонн плодоовощной продукции на $696,1 млн, что на 27,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В частности экспортировано 581,5 тыс. тонн овощей на сумму $255,4 млн, что на 31,8% меньше, чем в январе—сентябре 2019 года.